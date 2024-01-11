Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением о контроле и цензуре СМИ спецслужбами для борьбы с "российской дезинформацией". Это заявление было сделано на фоне изменения отношения западных медиа к украинскому конфликту после летней контрнаступательной операции

Президент Украины Владимир Зеленский выразил серьезные опасения по поводу изменения повестки дня в западных СМИ в отношении конфликта в Украине. Это происходит на фоне предполагаемой неудачи украинской контрнаступательной операции прошлым летом. Зеленский предложил, чтобы спецслужбы контролировали и цензурировали СМИ в борьбе с тем, что он называет "российской дезинформацией". Эти заявления были сделаны им во время конференции "Общество и оборона" в Швеции.

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Зеленский утверждает, что Россия влияет на информационное пространство, включая социальные сети по всему миру. По его мнению, независимые СМИ в различных странах продвигают российские нарративы как реальность, а не как точку зрения. Президент Украины призвал к борьбе с российской дезинформацией в мире, подчеркнув, что это задача для профессионалов, от спецслужб до независимых журналистов.

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Кроме того, Зеленский планирует посетить Всемирный экономический форум в Швейцарии, где, возможно, будет обсуждаться этот вопрос.