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Президент Украины Владимир Зеленский выразил серьезные опасения по поводу изменения повестки дня в западных СМИ в отношении конфликта в Украине. Это происходит на фоне предполагаемой неудачи украинской контрнаступательной операции прошлым летом. Зеленский предложил, чтобы спецслужбы контролировали и цензурировали СМИ в борьбе с тем, что он называет "российской дезинформацией". Эти заявления были сделаны им во время конференции "Общество и оборона" в Швеции.
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Зеленский утверждает, что Россия влияет на информационное пространство, включая социальные сети по всему миру. По его мнению, независимые СМИ в различных странах продвигают российские нарративы как реальность, а не как точку зрения. Президент Украины призвал к борьбе с российской дезинформацией в мире, подчеркнув, что это задача для профессионалов, от спецслужб до независимых журналистов.
Кроме того, Зеленский планирует посетить Всемирный экономический форум в Швейцарии, где, возможно, будет обсуждаться этот вопрос.