Габриэль Атталь, бывший министр образования Франции, был назначен Эммануэлем Макроном новым премьер-министром страны.

После отставки бывшего премьер-министра Франции Элизабет Борн, президент Эммануэль Макрон назначил на её место 34-летнего Габриэля Атталь, который ранее занимал пост министра образования. Атталь известен как близкий союзник президента и является одним из бывших членов программы "Young Global Leaders" Всемирного экономического форума.

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Атталь, который занимал пост министра образования с июля 2023 года, стал самым молодым и первым открыто гомосексуальным премьер-министром в истории Франции. Его назначение последовало после ухода Борн с поста, которую Макрон назначил менее чем два года назад.

По сообщениям французской прессы, назначение Атталь рассматривается как попытка внести "новый ветер" в правительство на фоне политических кризисов и недавних трудностей с внутренним иммиграционным законодательством. Атталь уже ранее считался фаворитом на пост премьер-министра после Борн.

В ответ на его назначение Макрон выразил уверенность в энергии и приверженности Атталь к реализации объявленных президентом проектов модернизации и обновления. Ожидается, что официальное заявление президентской администрации по этому поводу будет сделано в течение дня.

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Французские СМИ также акцентируют внимание на возрасте нового премьер-министра, который стал самым молодым главой правительства Пятой республики, обогнав предыдущего рекордсмена Лорана Фабиуса, назначенного на этот пост в возрасте 37 лет и 11 месяцев.