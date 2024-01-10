Беларусь увеличила экспорт куриных яиц в Россию в январе 2024 года, откликаясь на возрастающий спрос и высокие цены на российском рынке

В начале 2024 года Беларусь значительно увеличила объемы экспорта яиц в Россию. Этот шаг был предпринят в ответ на рост спроса и увеличение цен на российском рынке. По данным Россельхознадзора, за первые девять дней января из Беларуси в Россию было поставлено 11,7 миллиона куриных яиц, что почти в два раза больше, чем в аналогичный период 2023 года, когда объем поставок составлял 6,3 миллиона яиц.

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Увеличение экспорта яиц из Беларуси стало актуальным на фоне роста цен на куриные яйца в России, где в течение 2023 года цены выросли почти в полтора раза. Как отметил Президент России Владимир Путин, повышение цен было вызвано увеличением спроса, в то время как уровень производства оставался стабильным, а импорт яиц осуществлялся с задержками.

В настоящий момент в Москве цена на куриные яйца колеблется от 12 до 14 рублей. В рамках мер по стабилизации рынка, российское правительство ввело беспошлинный ввоз до 1,2 миллиарда куриных яиц с начала года до 30 июня.

Беларусь является одним из основных поставщиков куриных яиц на российский рынок, и в последние годы поставки составляли в среднем более 630 миллионов яиц ежегодно. В 2023 году Россия получила 510,8 миллиона яиц из Беларуси.

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Помимо Беларуси, Россия также начала импорт яиц из Азербайджана и Турции, стремясь удовлетворить возросший внутренний спрос.