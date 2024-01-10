Mercedes анонсировала обновление своего голосового ассистента MBUX с возможной интеграцией ChatGPT и новыми функциями адаптации к предпочтениям водителя

На выставке CES 2024 в Лас-Вегасе Mercedes представила обновление своего голосового ассистента MBUX, работающего на фирменной операционной системе Mercedes-Benz (MB.OS). Ассистент использует технологии генеративного искусственного интеллекта и прогностического интеллекта.

реклама

Компания в настоящее время тестирует голосового ассистента на базе ChatGPT, но, по словам главного технологического директора Mercedes-Benz Маркуса Шефера, окончательный продукт не обязательно будет использовать исключительно ChatGPT. "Мы можем заменить [ChatGPT] на другую модель, если найдем вариант, более подходящий для наших клиентов", - говорит Шефер.

Одной из особенностей нового голосового ассистента станут четыре эмоциональных профиля - естественный, предсказуемый, личный и эмпатичный, которые были совмещены для создания универсального взаимодействия.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Кроме того, голосовой ассистент MBUX будет адаптироваться к предпочтениям водителя, например, включать любимую радиостанцию или регулировать освещение и массаж сидений. Данные обучения будут храниться только в индивидуальном автомобиле, не распространяясь на других водителей, чтобы поддерживать доверие к бренду.