Игровая платформа Steam, принадлежащая компании Valve, установила новый рекорд по количеству одновременно подключенных пользователей, достигнув отметки почти в 34 миллиона.

В последние часы, игровая платформа Steam, разработанная Valve, достигла новой высоты в истории своего развития. Зафиксирован новый рекорд по количеству одновременно подключённых пользователей, приближаясь к цифре в 34 миллиона. На пике активности платформа насчитывала 33 675 299 пользователей, превысив свой предыдущий максимум в 33 598 520.

реклама

Из общего числа подключенных игроков, более 10 миллионов были заняты непосредственно игровым процессом. Это говорит о том, что большинство пользователей использовали платформу не только для игр, но и для других целей, таких как общение, просмотр контента или покупки в магазине.

Самыми популярными играми в момент установления рекорда стали Counter-Strike 2 с аудиторией свыше 1,2 миллиона игроков и Dota 2, собравшая более 730 тысяч пользователей. Отмечается также высокая популярность таких игр, как PUBG: Battlegrounds и Baldur's Gate 3. Особенно примечательным является успех GTA V от Rockstar Games, игре, которой более десяти лет, но она всё ещё сохраняет высокую популярность среди игроков.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Этот рекорд подчёркивает важность Steam как ведущей платформы в мире цифровых игр и подтверждает её значимость в современной культуре развлечений. С учётом постоянного роста индустрии видеоигр и увеличения числа пользователей интернета, можно ожидать дальнейшего роста показателей Steam в будущем.