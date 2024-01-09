Сергей Шойгу сообщил о больших потерях украинской армии в 2023 году, подчеркнув стратегическое преимущество России и планы на дальнейшее усиление военного потенциала, включая развитие ядерных сил и новых вооружений.

В рамках последних событий на восточном фронте, Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации, предоставил информацию о том, что украинская сторона понесла значительные потери в прошедшем году. По его заявлениям, число погибших и раненых в украинской армии составило более 215 тысяч человек, а также утрачено свыше 28 тысяч единиц военной техники.

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Министр подчеркнул, что вооруженные силы России успешно ослабляют военные возможности Украины и сохраняют стратегическую инициативу в зоне проведения специальной военной операции. "Наша армия систематически сокращает боевые ресурсы противника, удерживая стратегическое превосходство в регионе", - заявил Шойгу.

В контексте укрепления оборонной мощи, Шойгу также отметил, что Россия акцентирует внимание на поддержании готовности ядерной триады. "Поддержание готовности наших ядерных сил - ключевая задача, обеспечивающая стратегический баланс и устойчивость в мировом масштабе", - подчеркнул он.

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В рамках дальнейшего развития военной мощи, Россия планирует вводить в строй новейшие вооружения, основанные на принципах искусственного интеллекта и инновационных физических технологиях. Кроме того, Шойгу упомянул о начале масштабного производства разнообразных беспилотных летательных аппаратов, включая тяжелые ударные дроны.