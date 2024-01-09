NASA объявила о переносе пилотируемых лунных миссий Artemis 2 и Artemis 3 из-за технических проблем, включая необходимость замены батарей на капсуле Orion.

В связи с обнаруженными техническими препятствиями, NASA приняло решение о переносе запланированных пилотируемых полетов на Луну. Среди отложенных миссий значится Artemis 3, предполагавшая доставку астронавтов на лунную поверхность к концу 2025 года. Как сообщает агентство Reuters, официальное объявление от NASA ожидается 9 января.

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Основной причиной задержки являются неполадки с батареями в космической капсуле Orion, созданной Lockheed Martin. Несоответствия были выявлены в ходе проведения вибрационных тестов, требующих замены батарей.

Миссия Artemis 2, запланированная на ноябрь 2024 года для доставки экипажа на орбиту вокруг Луны, также подвергается переносу. Кроме того, миссия Artemis 3, в которой предполагалось использование лунного модуля Starship от SpaceX, может также потребовать больше времени на подготовку, чем изначально планировалось.

Пока не сообщается о новых датах запуска этих миссий. Ответы от NASA, Lockheed Martin и SpaceX на запросы о комментариях пока не поступили.

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Программа Artemis, начатая в 2019 году, нацелена на возвращение американских астронавтов на Луну, впервые с момента завершения программы Аполлон в 1972 году.