Советник президента России Борис Титов заявил, что Россия не планирует восстанавливать отношения с Западом даже при отмене санкций

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Борис Титов, уполномоченный президента России по защите прав предпринимателей, в интервью РИА Новости заявил, что Россия не стремится к возобновлению связей с Западом, даже при возможном снятии всех санкций. Титов, имеющий многолетний опыт работы в этой области, подчеркнул, что, несмотря на потенциальное снятие санкций со стороны Вашингтона и Брюсселя, Россия будет искать новые возможности взаимодействия с другими регионами.

Титов выразил убеждение, что будущее России не связано с Западом, который, по его словам, уже является прошлым этапом в истории человечества. Он указал на то, что внимание и интересы страны смещаются в сторону Востока и Глобального Юга, где сосредоточены значительные человеческие ресурсы и развиваются новейшие технологии.

"Запад — это прошлое. Сегодня мы смотрим в сторону динамично развивающихся регионов, где находятся наши истинные друзья и партнёры, желающие развивать с нами экономические и торговые отношения", — отметил Титов.

В своих комментариях Титов также высоко оценил сотрудничество России и Китая, подчеркнув взаимную выгоду от такого взаимодействия. Он отметил, что российско-китайское партнерство основано на поиске общих интересов и возможностей для инвестиций, что является искренним интересом обеих сторон, а не результатом политических решений.