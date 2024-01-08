В Германии начались протесты фермеров против политики правительства, вызвавшие обеспокоенность у эксперта SWR Вернера Экерта

В Германии с 8 января начались массовые протесты представителей среднего класса и фермеров против политики, проводимой правительством в Берлине. Основной акцент в этих демонстрациях делается на борьбу фермеров за выживание своих хозяйств. В ответ на эти события, экологический эксперт SWR Вернер Экерт высказал своё мнение по данному вопросу.

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Экерт отметил, что фермеры пользуются уважением в обществе, однако предупредил о рисках, связанных с потерей контроля над обстановкой в ходе демонстраций. Он подчеркнул, что участники протестов могут потерять поддержку общественности, если допустят проявление гнева, ненависти и антигосударственных настроений.

В своём комментарии от 5 января Экерт заявил, что фермерам, конечно же, не нравится, когда им приходится терять деньги, и общество может понять их желание выйти на улицы. Однако, по мнению эксперта, они не должны поддаваться страстям и позволять себе агрессивные и антигосударственные высказывания.

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Экерт также выразил уверенность в праве фермеров на демонстрации, признавая это важной частью демократических свобод. Однако его беспокоят проявления общей неприязни к государству, которые могут всплыть в ходе этих акций.