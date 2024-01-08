Астрономы выражают беспокойство по поводу возможного ущерба Луне в результате её активной эксплуатации

Астрономы выражают обеспокоенность по поводу потенциального ущерба, который может быть нанесён Луне в результате её активной эксплуатации. По их мнению, неограниченный доступ к ресурсам спутника Земли может привести к необратимым последствиям и поставить под угрозу будущие исследования.

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Эти опасения возникли на фоне инициативы NASA, направленной на сотрудничество с частными американскими компаниями в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS), стоимостью $2,6 миллиарда. CLPS предусматривает доставку научных и технологических грузов на лунную поверхность, начиная с 2023 года. Одним из таких проектов является миссия "Peregrine", целью которой является изучение воды, измерение радиации и газов вокруг посадочного аппарата, а также оценка лунной экзосферы.

Профессор Ричард Грин, астроном из Университета Аризоны, подчеркнул важность сохранения уникальных участков Луны для научных исследований. Он указал на ценность глубоких лунных кратеров, которые, возможно, не были освещены солнечным светом с момента формирования Луны и могут содержать информацию о происхождении воды на Луне и Земле.

Европейское космическое агентство (ESA) предсказывает, что до 2045 года ежегодный доход от эксплуатации космических ресурсов может составить от $73 до $170 миллиардов. Однако астрономы предупреждают, что эксплуатация ресурсов Луны, таких как вода и минералы, может привести к разрушению её уникальных научных особенностей.

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В связи с этим ведутся переговоры о создании международного законодательства, направленного на защиту межпланетных ресурсов. Рабочая группа, созданная Международным астрономическим союзом, планирует встречу с представителями ООН для начала переговоров.