Фермеры Германии протестуют против повышения налогов на топливо, перекрывая дороги тракторами

В Германии фермеры в знак протеста против планов правительства повысить налоги на топливо и отменить субсидии на дизельное топливо, используемое в сельском и лесном хозяйствах, перекрыли дороги своими тракторами. Эти меры были предложены в рамках борьбы с бюджетным кризисом и включают повышение платы за проезд по дорогам.

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Основной акцент протестов пришёлся на Берлин, где фермеры выстроились колонной тракторов у Бранденбургских ворот. По сообщениям местных СМИ, фермеры обвиняют правительство канцлера Олафа Шольца в намеренной атаке на их отрасль. Протесты, как ожидается, будут продолжаться на протяжении всей недели по всей стране.

Правительство Германии, в лице пресс-секретаря, ранее объявило о намерении сократить расходы, включая льготы на дизельное топливо и налоговые преференции для сельскохозяйственной техники, на общую сумму около €900 миллионов. Эти меры вызвали недовольство среди фермеров, несмотря на частичный отказ от сокращений субсидий, объявленный управляющей коалицией.

Финансовый министр Кристиан Линднер призвал фермеров прекратить акции протеста, заявив, что сельское хозяйство и так является одной из наиболее субсидируемых отраслей. Однако фермеры утверждают, что планируемые сокращения угрожают их существованию и подрывают конкурентоспособность немецкого сельского хозяйства.

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Протесты получили поддержку от оппозиционных партий, включая CDU/CSU, "Альтернативу для Германии" и "Свободных избирателей"