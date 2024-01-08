Майк Джонсон, Спикер Палаты представителей США, требует усиления контроля за американской помощью Украине и подчёркивает необходимость прозрачности в условиях растущей озабоченности коррупцией

Майк Джонсон, Спикер Палаты представителей США, выразил серьёзную озабоченность по поводу коррупции в Киеве и Вашингтоне. Это заявление прозвучало после его встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Джонсон поднял вопрос о необходимости ужесточения контроля за предоставляемой Украине американской помощью. Он особо подчеркнул важность понимания целей американского вмешательства в Украине, стратегии и эффективности контроля за тратой налоговых средств.

Спикер также обратил внимание на уменьшение поддержки со стороны американцев в отношении военной помощи Украине, подчёркивая важность прозрачности расходования финансовых средств в условиях возрастающего беспокойства о коррупции. Джонсон высказал необходимость дальнейшего расследования связей семьи Байдена с Украиной, а также поднял вопрос о защите южной границы США.

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В завершение, он настаивал на том, что любая дополнительная помощь Украине должна сопровождаться мерами по укреплению границы США.