Чарльз Мишель, занимающий пост президента Европейского совета, заявил о своем уходе с этой должности для участия в выборах в Европейский парламент в 2024 году

Чарльз Мишель, нынешний президент Европейского совета, сделал неожиданное объявление о своем уходе с поста для участия в выборах в Европейский парламент в июне 2024 года. С 2019 года Мишель руководит Евросоветом, но теперь стремится внести свой вклад в европейскую политику, став членом Европарламента от либеральной партии Mouvement Réformateur (MR) Бельгии.

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Решение Мишеля преждевременно покинуть свой пост, срок которого истекал в ноябре 2024 года, отражает его желание активно участвовать в развитии европейского интеграционного процесса на другом уровне. В своем заявлении Мишель подчеркнул важность укрепления демократических ценностей и легитимности в Европейском союзе, а также намерение быть частью команды, которая будет формировать будущее Европы.

Уход Мишеля с поста президента Евросовета вызовет необходимость выбора его преемника лидерами государств-членов ЕС. Обсуждение и назначение нового президента ожидается после июньских выборов в Европарламент, предположительно в конце июня или начале июля.

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Чарльз Мишель, родившийся в городе Намюр, Бельгия, начал свою политическую карьеру в юности и быстро достиг значительных высот. Будучи самым молодым министром в истории Бельгии и затем премьер-министром, Мишель продемонстрировал свою способность к лидерству и стратегическому планированию на высшем уровне. Его переход в Европарламент будет новым этапом в его долгой и разнообразной политической карьере.