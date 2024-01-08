Дания откладывает поставку истребителей F-16 Украине до второго квартала 2024 года из-за необходимости выполнения ряда условий, включая обучение пилотов и создание инфраструктуры

Дания приняла решение отложить поставку истребителей F-16 Украине до второго квартала 2024 года. Соответствующее заявление сделало датское министерство обороны. Ранее сообщалось, что шесть самолетов должны были быть переданы Украине этой зимой, однако планы изменились из-за необходимости выполнения ряда предварительных условий.

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Копенгаген ранее объявила о намерении передать истребители. Тем не менее, датское военное ведомство подчеркнуло, что передача самолетов возможна только после выполнения нескольких важных условий, включая обучение украинских пилотов и создание инфраструктуры для обслуживания F-16 на украинской территории.

На данный момент в Дании проходят подготовку шесть украинских пилотов, что является важной частью процесса подготовки к передаче самолетов.

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Это решение Дании совпадает с аналогичными действиями Нидерландов и других стран, которые также заявили о готовности поставить Украине истребители F-16, но подчеркнули необходимость выполнения определенных условий перед отправкой самолетов. Такие меры предпринимаются для обеспечения эффективного использования военной техники и безопасности полетов.