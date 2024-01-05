Премьер-министр Фам Минь Чинь провел национальную онлайн-конференцию правительства с населенными пунктами, на которой были подведены итоги работы в 2023 году и поставлены задачи на 2024 год.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь провел национальную онлайн-конференцию правительства с местными властями 5 января для обсуждения итогов 2023 года и планов на 2024 год. На конференции присутствовали представители государственного и партийного руководства, включая председателя страны Во Ван Тхуонга, председателя Национального собрания Вуонг Динь Хуэ, постоянного члена Политбюро Центрального комитета партии Труонг Тхи Май, а также лидеры различных министерств и ведомств.

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Премьер-министр Фам Минь Чинь, оценивая экономическую ситуацию, отметил, что мировая и региональная обстановка развивается быстро и сложно, с переплетением возможностей и вызовов. Несмотря на внешние и внутренние трудности, вьетнамская экономика показывает позитивные тенденции восстановления.

Премьер подчеркнул, что в 2023 году вьетнамская экономика столкнулась с "двойным ударом" внешних неблагоприятных факторов и долгосрочных внутренних проблем. Он указал на низкую стартовую позицию вьетнамской экономики, её высокую открытость и ограниченную конкурентоспособность.

Тем не менее, Фам Минь Чинь выразил уверенность в достижении устойчивого экономического роста, поддержании макроэкономической стабильности и контроле инфляции. Он также обратил внимание на ряд важных вопросов, включая управление валютным курсом, процентными ставками, кредитованием, контроль над государственным долгом и внешним долгом страны.

Фам Минь Чинь призвал участников конференции анализировать ситуацию и предлагать меры для дальнейшего развития экономики Вьетнама, в том числе через инвестиции в инфраструктуру, образование, повышение производительности труда и улучшение экологической ситуации.

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Премьер-министр также подчеркнул важность дальнейшего укрепления обороны и безопасности страны, расширения международного сотрудничества и интеграции для обеспечения устойчивого и эффективного развития Вьетнама на мировой арене.