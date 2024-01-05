Китай призывает Северную и Южную Корею к сдержанности на фоне усиливающегося конфликта на Корейском полуострове.

Министерство иностранных дел Китая, через своего официального представителя Ван Вэньбина, обратилось с призывом к сдержанности к Северной и Южной Корее на фоне возрастающего напряжения в регионе. Ван Вэньбин на брифинге выразил надежду на то, что стороны конфликта на Корейском полуострове проявят сдержанность и избегут шагов, которые могут привести к усилению конфликта.

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"Мы надеемся, что обе стороны будут действовать осторожно и сдержанно, избегая провокаций, которые могут усугубить уже и так напряженную обстановку. Важно создать условия для возобновления диалога, который является ключом к урегулированию ситуации", - заявил Ван Вэньбин.

Китай, являясь ближайшим соседом Корейского полуострова, всегда выступал за поддержание мира и стабильности в регионе, решение проблем через диалог и консультации. Позиция Китая основывается на принципе мирного урегулирования конфликтов и сотрудничества между странами.

Согласно информации, предоставленной Генеральным штабом Южной Кореи, Северная Корея выпустила примерно 200 артиллерийских снарядов у западной границы Южной Кореи, вблизи острова Йонпхендо, что стало поводом для беспокойства и основанием для призыва к сдержанности.

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