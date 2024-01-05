Ливия выражает озабоченность из-за попыток некоторых стран постоянно расселить мигрантов на своей территории, особенно в южных регионах. Представители ООН обсуждают ситуацию, подчеркивая важность легитимных и объединенных институтов в решении миграционных вызовов.

Ливия, долгое время являвшаяся транзитной точкой для миграции в Европу, сталкивается с новыми вызовами. По информации специального представителя ООН по Ливии Абдулае Батили, ливийские представители выразили беспокойство по поводу попыток некоторых стран осуществить постоянное расселение беженцев и мигрантов на территории Ливии, особенно в южных регионах.

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"Многие ливийцы, с которыми я встречался в последние месяцы, выразили беспокойство по поводу предполагаемых попыток некоторых стран 'постоянно расселить' беженцев и мигрантов в некоторых ливийских регионах, особенно на юге. У нас нет надежных и обоснованных отчетов по этому вопросу, но эти утверждения категорически отвергаются Ливией," - заявил Батили.

Он также упомянул, что около 8 000 из более чем 15 000 нелегальных иммигрантов, перехваченных в 2023 году, были депортированы из страны. Батили подчеркнул, что международное сообщество должно обеспечить, чтобы поддержка, предоставляемая участникам управления миграцией, не приводила к нарушениям прав.

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Батили выразил надежду, что региональные и международные акторы "извлекут уроки из прошлого и помогут ливийцам восстановить легитимность своих институтов через выборы". "Только легитимные и объединенные институты, распространяющие свой авторитет на всю страну, могут положить конец множеству участников в управлении миграцией и законно справиться с миграционными вызовами," - добавил он.