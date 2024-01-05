Трейдеры биткоин-деривативов готовятся к увеличению волатильности на рынке, основываясь на анализе Bitfinex

Трейдеры биткоин-деривативов ожидают значительного увеличения волатильности на рынке криптовалют, отмечают аналитики Bitfinex. Повышение уровней подразумеваемой волатильности намекает на грядущие значительные ценовые изменения в биткоин-рынке.

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Особый интерес вызывает ожидание решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) относительно заявок на создание более дюжины предложенных ETF на биткоин. Аналитики Bitfinex отметили, что сигналы с рынка опционов указывают на то, что ожидания волатильности среди трейдеров деривативов в настоящее время выше, чем те, что наблюдались в течение всего 2023 года.

"Трейдеры готовятся к возможности беспрецедентных ценовых колебаний биткоина, согласно сигналам с рынков опционов", - заявили аналитики Bitfinex.

Это ожидание приходит на фоне рекордных объемов торговли опционами в декабре и в преддверии возможного одобрения ETF на биткоин от американских финансовых регуляторов.

Аналитики Bitfinex обратили внимание на резкий скачок подразумеваемой волатильности краткосрочных опционов, указывая на то, что трейдеры готовятся к возросшей волатильности в преддверии решения SEC по ETF на биткоин. Согласно Bitfinex, подразумеваемая волатильность достигла текущих максимумов, превышающих историческое среднее значение в 41,1%.

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По данным The Block's Price Page, крупнейшая цифровая валюта по рыночной капитализации торговалась по цене $44 114 в 13:55 по восточному времени (ET), что представляет собой увеличение более чем на 4% за последние 24 часа.