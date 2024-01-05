Логан Пол объявил о плане выкупа NFT из своего проекта CryptoZoo на сумму более $2.3 миллиона и подал встречный иск против со-создателей проекта.

Известный интернет-персонаж и рестлер Логан Пол объявил о своем намерении лично вложить более $2.3 миллиона для выкупа NFT из проекта CryptoZoo. В рамках этой инициативы Пол также подал встречный иск против со-создателей проекта.

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CryptoZoo, запущенный в 2021 году, был задуман как игра, основанная на NFT с животными. Проект, активно продвигаемый Полом на YouTube и в подкастах, привлек значительные средства. Однако вскоре возникли сомнения в жизнеспособности проекта. Ютубер Стивен "Coffeezilla" Финдейзен обвинил проект в мошенничестве и указал на невыплату Полом средств разработчикам.

В ответ на это Пол объявил о программе выкупа NFT CryptoZoo. Держатели NFT могут подать заявку на компенсацию до 8 февраля. Однако токен ZOO, связанный с проектом, в программу выкупа не включен. Пол подчеркнул, что целью выкупа не является компенсация тем, кто потерял средства на криптовалютном рынке.

Для участия в программе выкупа претенденты должны согласиться отказаться от любых реальных или предполагаемых претензий против Пола, согласно условиям онлайн-формы.

Некоторые покупатели NFT CryptoZoo на канале Discord "Жертвы CryptoZoo" выражают сомнение в плане компенсации Пола. Один из пользователей канала написал, что предпочел бы получить свои деньги обратно, несмотря на не очень большие инвестиции в проект.

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