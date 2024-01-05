Сотрудничество с SmartMedia Technologies позволит пользователям получать цифровые кошельки. Через эти кошельки клиенты смогут собирать токенизированные билеты, монеты лояльности, цифровые коллекционные предметы и другие бонусы от брендов

Visa, известный гигант платежных систем, объявил о запуске новой программы лояльности, использующей технологии Web3. Это сотрудничество с SmartMedia Technologies позволит пользователям получать цифровые кошельки. Через эти кошельки клиенты смогут собирать токенизированные билеты, монеты лояльности, цифровые коллекционные предметы и другие бонусы от брендов. Эти награды можно будет использовать как в виртуальных, так и в реальных магазинах и услугах.

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SmartMedia Technologies, основанная в 2018 году, ранее сотрудничала с такими крупными компаниями, как American Express, Unilever и Burberry. Теперь эта фирма будет поддерживать новую платформу лояльности Visa.

Особенностью платформы является то, что она доступна для пользователей без глубоких знаний в области блокчейн-технологий. Представители Visa заявили, что новая система делает использование Web3 удобным как для партнеров, так и для потребителей.

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CEO SmartMedia Technologies, Тайлер Моэбиус, отметил, что сотрудничество с Visa направлено не только на улучшение программы наград для клиентов, но и на переопределение взаимоотношений между брендами и потребителями в мире, где цифровые платежи играют ключевую роль.