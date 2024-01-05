В результате воздушного удара США в Багдаде был убит лидер шиитского ополчения PMF, что усилило напряжённость в регионе на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАС

В Багдаде, столице Ирака, американский воздушный удар привёл к гибели лидера шиитского ополчения. Целью атаки стали объекты Вооружённых народных мобилизационных сил (PMF), которые играли ключевую роль в борьбе с ИГИЛ после того, как в 2014 году террористы захватили большие территории в Ираке.

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4 января 2024 года в результате удара по логистическому центру, поддерживаемому Ираном, в центре Багдада был убит высокопоставленный командир PMF. Центр находился недалеко от здания Министерства внутренних дел Ирака.

По информации PMF, их заместитель командующего в Багдаде Муштах Талеб аль-Саиди стал жертвой "жестокой агрессии США". В результате атаки погибли также двое его соратников, минимум шесть человек получили ранения.

Этот атака произошла на фоне растущего напряжения в регионе, усиливающегося из-за конфликта между Израилем и ХАМАС и опасений по поводу полномасштабной войны.

Ответственность за нападение пока никто не взял на себя. В последние недели США проводили серию воздушных ударов в Ираке, чтобы отразить атаки шиитских милиций на свои базы в Ираке и Сирии. Ответа от американской армии и посольства США в Багдаде на запросы о комментариях пока не последовало.

Представитель иракской армии Яхья Расул обвинил в нападении международную военную коалицию под руководством США. Иракские власти объявили о созыве Совета национальной безопасности под председательством премьер-министра Мухаммеда Шиа аль-Судани для обсуждения нарушения суверенитета страны.

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PMF, официально подчиняющиеся иракской армии, на практике действуют автономно и были ключевыми в борьбе против ИГИЛ. С момента начала войны между Израилем и Хамасом 7 октября группировка, именующая себя Исламским сопротивлением в Ираке, совершила более 100 атак на базы США в Ираке и Сирии. Группировка заявляет, что атаки являются ответом на поддержку Вашингтоном Израиля в конфликте с Хамасом.