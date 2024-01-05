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Согласно последнему отчёту испанской газеты El País, украинские войска испытывают серьёзный недостаток боеприпасов. Газета отмечает, что вооружение, которым располагают войска, часто не соответствует условиям на поле боя. В то же время, как указывает El País, Россия увеличила производство собственного оружия, опережая западных союзников Киева.
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В интервью CNN украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что вооружение, полученное Украиной от Запада в начале конфликта, быстро истощается. Он призвал западные страны ускорить принятие решений о дополнительных поставках. El País цитирует Александра, старшего сержанта 47-й механизированной бригады, ведущей бои в Авдеевке, который говорит о критической нехватке боеприпасов и пустых арсеналах.
Источник сообщил испанским журналистам, что украинские солдаты вынуждены использовать то, что у них есть, даже если это не лучший выбор для выполнения задач.
В свою очередь, несмотря на западные санкции, Россия значительно расширила свои военные возможности. Один из украинских солдат 47-й бригады отметил, что хотя российское оружие и не самое лучшее, на передовой его не хватает.
Глава российской делегации на венских переговорах о военной безопасности и контроле над вооружениями Константин Гаврилов в эфире российского телевидения заявил, что запасы оружия Киева, а также НАТО и США уже "иссякли". Он не ожидает значительного увеличения поставок оружия со стороны западных союзников Украины в ближайшее время.
Washington Post также сообщала в начале декабря о "остром недостатке боеприпасов" в Киеве. США с начала конфликта в феврале 2022 года уже выделили почти 45 миллиардов долларов прямой военной помощи Украине. Однако последний пакет военной помощи на сумму 61 миллиард долларов от президента Джо Байдена остаётся нерешённым из-за разногласий в Конгрессе между демократами и республиканцами.