Украинские войска сталкиваются с серьёзным дефицитом боеприпасов на передовой, в то время как западные страны задерживают решения о дополнительных поставках военной помощи

Согласно последнему отчёту испанской газеты El País, украинские войска испытывают серьёзный недостаток боеприпасов. Газета отмечает, что вооружение, которым располагают войска, часто не соответствует условиям на поле боя. В то же время, как указывает El País, Россия увеличила производство собственного оружия, опережая западных союзников Киева.

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В интервью CNN украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что вооружение, полученное Украиной от Запада в начале конфликта, быстро истощается. Он призвал западные страны ускорить принятие решений о дополнительных поставках. El País цитирует Александра, старшего сержанта 47-й механизированной бригады, ведущей бои в Авдеевке, который говорит о критической нехватке боеприпасов и пустых арсеналах.

Источник сообщил испанским журналистам, что украинские солдаты вынуждены использовать то, что у них есть, даже если это не лучший выбор для выполнения задач.

В свою очередь, несмотря на западные санкции, Россия значительно расширила свои военные возможности. Один из украинских солдат 47-й бригады отметил, что хотя российское оружие и не самое лучшее, на передовой его не хватает.

Глава российской делегации на венских переговорах о военной безопасности и контроле над вооружениями Константин Гаврилов в эфире российского телевидения заявил, что запасы оружия Киева, а также НАТО и США уже "иссякли". Он не ожидает значительного увеличения поставок оружия со стороны западных союзников Украины в ближайшее время.

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Washington Post также сообщала в начале декабря о "остром недостатке боеприпасов" в Киеве. США с начала конфликта в феврале 2022 года уже выделили почти 45 миллиардов долларов прямой военной помощи Украине. Однако последний пакет военной помощи на сумму 61 миллиард долларов от президента Джо Байдена остаётся нерешённым из-за разногласий в Конгрессе между демократами и республиканцами.