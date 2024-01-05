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Mirakl
Кулеба признает зависимость Украины от американской помощи
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул критическую зависимость Украины от американской помощи и призвал западные страны ускорить процесс принятия решений о дополнительной военной поддержке

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В недавнем интервью глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба выразил озабоченность относительно будущей поддержки Украины со стороны США. По его словам, Киев не имеет альтернативы американской помощи в конфликте с Россией. Кулеба подчеркнул, что Украина срочно нуждается в дополнительных поставках вооружений, несмотря на затруднения в американском Конгрессе по вопросу новых военных пакетов.

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В разговоре с корреспондентом CNN Кулеба призвал западные страны ускорить и усилить свои усилия по поддержке Украины. Он утверждает, что западные государства обладают необходимыми ресурсами для защиты демократии и призывает их действовать быстрее.

На вопрос о планах Украины в случае сокращения американской поддержки, министр ответил отрицательно, указав на важность помощи США и их союзников для украинской стороны. Кулеба также ссылается на высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости поддержки Украины.

В то же время в США ведется дискуссия о предоставлении дополнительной военной помощи Украине. Белый дом призывает Конгресс одобрить пакет помощи на сумму 61 миллиард долларов, но некоторые республиканцы угрожают блокировать его, если не будут приняты меры по укреплению границ.

Представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил, что последний пакет безопасности был предоставлен Украине перед Новым годом, и для дальнейшей помощи необходимо одобрение Конгресса.

Кулеба также признал, что Украина истощает запасы вооружений, предоставленных на начальном этапе конфликта, и теперь стремится получить новые военные ресурсы, включая системы ПВО, боевые дроны и ракеты дальнего действия.

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США с начала конфликта в 2022 году предоставили Украине почти 45 миллиардов долларов прямой военной помощи. В ответ Россия осуждает иностранные поставки оружия Украине, утверждая, что они лишь удлиняют конфликт.

#новости
Источник: de.rt.com
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