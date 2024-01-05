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Сумма международной помощи Украине достигает 200 миллиардов долларов
Российское оборонное ведомство сообщает о значительном объеме международной помощи Украине, подчеркивая снижение этой поддержки в последние месяцы и детализируя поставки военного оборудования

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В свежем докладе Министерства обороны России отмечается, что общий объем финансовой и военной поддержки Украине со стороны зарубежных государств с момента начала конфликта превысил отметку в 200 миллиардов долларов. По информации министерства, в этих усилиях участвовали 54 страны.

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Основные направления помощи включают использование более 500 спутников, предоставленных странами НАТО и США, из которых более 70 являются специализированными разведывательными спутниками. Кроме того, Украина получила свыше 20 тысяч устройств спутниковой связи системы Starlink.

Военное оснащение Украины также включало более 1 600 ракетных и артиллерийских систем, свыше 200 зенитных ракетных комплексов, более 5 220 единиц бронетехники и свыше 23 000 беспилотников.

Доклад также утверждает, что в конфликте участвовали примерно 13.500 иностранных наемников, большая часть из которых прибыла из европейских стран.

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При этом в последние месяцы наблюдается сокращение объема международной помощи Украине. В США республиканцы оспаривают предложение о выделении дополнительных 60 миллиардов долларов, а Венгрия наложила вето на европейский пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро. Тем не менее, по словам представителя Госдепа США Мэттью Миллера, Вашингтон продолжит поддерживать Киев в 2024 году, хотя и в меньшем объеме, чем в предыдущие годы.

#новости
Источник: de.rt.com
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