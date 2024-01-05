После выпуска второй бета-версии iOS 17.3, тысячи пользователей iPhone столкнулись с проблемой постоянной перезагрузки.

Apple столкнулась с массовыми проблемами после выпуска второй бета-версии iOS 17.3, которая привела к тысячам пользователей iPhone по всему миру, оказавшимся в бесконечном цикле перезагрузки. На этот раз проблема, кажется, связана с функцией "Back Tap", предоставляющей возможность настраивать действия с помощью двойных и тройных нажатий на задней панели устройства.

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Согласно сообщениям, владельцы iPhone 12, 13, 14 и 15 столкнулись с трудностями, пытаясь получить доступ к своим устройствам, которые после установки обновления iOS 17.3 Beta 2 оказались в состоянии постоянной перезагрузки. Интересно, что проблема, кажется, не ограничивается активированной функцией "Back Tap", и даже те пользователи, у которых эта опция была отключена, столкнулись с тем же циклическим зависанием.

На форуме MacRumours появилось значительное количество жалоб от пользователей, выражающих разочарование и требования решения проблемы. В комментариях уточняется, что сбой связан с настройкой двойного касания задней крышки, однако Apple пока не предоставила официального комментария относительно конкретных причин.

Пользователи, столкнувшиеся с бесконечной перезагрузкой, получили рекомендации о возврате к стабильным версиям iOS, таким как iOS 17.2.1 или предыдущая бета-версия iOS 17.3 Beta 1. Важно отметить, что перед восстановлением работы устройства критически важно создать резервную копию данных и приложений для предотвращения потери информации.

На данный момент Apple не предоставила официального заявления относительно конкретных причин и мер по устранению проблемы. Вероятно, компания активно работает над решением и предоставит пользователям исправленную версию в ближайшее время.

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Специалисты и сообщества рекомендуют пользователям не торопиться с установкой бета-версий, особенно если их устройства используются в повседневной жизни. Такие обновления всегда сопряжены с рисками и могут вызывать нестабильность работы устройств. Пользователям рекомендуется следить за официальными объявлениями от Apple и воздерживаться от обновлений до выхода исправленной версии.