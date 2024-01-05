В руинах Помпеи обнаружены 13 фигурок

В Помпеях археологи обнаружили тринадцать терракотовых статуэток, которые могут изображать миф о Кибеле и Аттисе. Этот миф известен своей сложной историей о любви, ревности и возрождении.

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Статуэтки были найдены в доме Леды и Лебедя. Этот дом получил своё название благодаря фреске, изображающей мифологическую сцену, где Зевс в облике лебедя вступает в связь с Ледой. Раскопки дома проводились между 2018 и 2019 годами в рамках проекта «Большой Помпей».

Сами статуэтки были обнаружены под двухметровым слоем пемзы. Исследователи предполагают, что некоторые из них могут изображать миф о Кибеле и Аттисе. Этот миф имеет корни в культуре Фригии, современной Турции, и также был популярен в древнегреческой и римской культурах.

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В одной из версий мифа рассказывается о богине Кибеле, влюбленной в молодого Аттиса. Однако его привязанность к другой вызывла её ревность. Это приводило Аттиса к безумию, в результате чего он лишил себя жизни под сосной. Впоследствии Кибеле просит богов превратить Аттиса в сосну с фиалками, символизируя вечную жизнь. Миф часто трактуется как аллегория на цикличность жизни и возрождения.