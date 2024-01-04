Билл Лу, CEO Nest Wallet, потерял $125,000 из-за фишинговой атаки, связанной с фальшивым эирдропом токена LFG.

В недавнем криптовалютном инциденте, Билл Лу, руководитель и один из основателей Nest Wallet, потерял сумму в размере $125 тысяч. Эта потеря произошла вследствие фишинговой атаки, связанной с поддельным эирдропом нового криптотокена LFG. Данный токен предназначался для привлечения активных пользователей Ethereum на платформу Solana, обещая вознаграждения тем, кто с 2016 года потратил более $4269 на комиссии за транзакции.

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Лу наткнулся на мошеннический сайт, который выдавал себя за официальный ресурс токена LFG, попав на него через статью в Google. По словам Лу, он следовал инструкциям на сайте и подписал сообщение, не задавая вопросов, так как использовал кошелек MetaMask, а не собственный продукт Nest Wallet, в котором в то время исправлялись некоторые ошибки. Лу отметил, что если бы он использовал Nest, его кошелек мог бы предотвратить мошенничество.

Помимо этого случая, компания Blockaid, занимающаяся безопасностью веб3 и сотрудничающая с MetaMask, зафиксировала увеличение числа атак подобного рода, особенно на платформе Solana. Blockaid предупреждает о растущей угрозе от "групп дренажа", которые могут обмануть даже защитные механизмы современных криптокошельков.

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Проект LFG призвал сообщество быть бдительным и сообщать о любых подозрительных аккаунтах, имитирующих официальный проект. Согласно планам проекта, нераспределенные токены LFG будут уничтожены через месяц после эирдропа.