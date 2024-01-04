Глобальные расходы на технологии генеративного ИИ (genAI) достигли $19,4 миллиарда в 2023 году и ожидается, что удвоятся к 2024 году. К 2027 году ожидается, что эти расходы достигнут $151,1 миллиарда.

В 2023 году мировые расходы на разработку и внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта (ИИ) достигли значительной отметки в $19,4 миллиарда, с прогнозом удвоения этой суммы в следующем году. Эти данные были представлены аналитической компанией IDC, которая оценивает динамику рынка ИИ. Согласно их прогнозам, к 2027 году общий объем инвестиций в genAI может достигнуть $151,1 миллиарда, что соответствует ежегодному увеличению на 85,9% в период с 2023 по 2027 год.

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По словам Рика Вилларса, вице-президента группы IDC, несмотря на сложности в ИТ-сфере в 2023 году, предприятия активизировали исследования и внедрение genAI, стремясь трансформировать свой бизнес. Это направление становится все более заметным, и в 2024 году ожидается активный этап развития и инвестиций в данной области.

Forrester Group сравнивает рост genAI с такими значимыми технологическими прорывами, как появление интернета и смартфонов. Прогнозируется, что к 2030 году genAI будет составлять 55% от общего рынка программного обеспечения, связанного с искусственным интеллектом.

IDC прогнозирует, что к концу 2027 года genAI займет 29% от всего рынка ИИ, что существенно больше по сравнению с 10,8% в 2023 году. Эти решения станут ключевым элементом в цифровых бизнес-платформах компаний.

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Ожидается, что к 2030 году годовые траты на genAI для обобщенных применений, включая исследования, написание текстов и инструменты для подведения итогов, составят $42 миллиарда. В то же время организации планируют тратить $79 миллиардов в год на специализированные приложения, особенно в таких сферах, как безопасность, здравоохранение и маркетинг.