Microsoft вводит новую кнопку Copilot на клавиатурах Windows-ПК и ноутбуков, которая обеспечит прямой доступ к функциям ИИ.

В 2024 году на клавиатурах появится специальная кнопка Copilot. Это решение призвано облегчить пользователям доступ к функциям искусственного интеллекта в Windows. Согласно заявлению Microsoft, это первое кардинальное изменение в дизайне клавиатур за последние 30 лет.

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Кнопка Copilot будет размещена рядом с кнопкой Windows и позволит пользователям быстро вызывать встроенного ассистента ИИ. "Мы уверены, что эта кнопка поможет людям легче присоединиться к трансформации ИИ", - заявил менеджер Microsoft Юсуф Мехди.

Первые модели ноутбуков и ПК с новой кнопкой Copilot представят на технологической выставке CES 2024. Microsoft намерена интегрировать эту функцию во все будущие модели, включая их собственные устройства Surface.

В марте 2023 года Microsoft начала интеграцию ИИ в операционную систему Windows и программы Microsoft Office. Copilot, входящий в состав Microsoft 365, предлагает помощь в создании документов, электронных писем, презентаций и других задач.

Для немецкого рынка новая кнопка пока не будет иметь большого влияния из-за (DMA), которое ограничивает доступ к Copilot в Германии. В Европе кнопка будет выполнять другую функцию - запускать поиск Windows, если Copilot недоступен или не активирован.

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Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft, назвал интеграцию ИИ в продукты компании "следующим большим шагом в развитии способов взаимодействия с компьютерами".