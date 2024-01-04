SpaceX успешно запустила первый спутник шведской компании Ovzon, Ovzon 3, на ракете Falcon 9 3 января с космодрома Кейп-Канаверал, Флорида.

Компания SpaceX осуществила успешный запуск первого полностью принадлежащего шведскому спутниковому оператору Ovzon спутника. Старт состоялся 3 января на ракете Falcon 9 с космодрома Кейп-Канаверал во Флориде, США, став второй миссией SpaceX в 2024 году.

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Спутник Ovzon 3, весом в 1500 килограммов, был изготовлен компанией Maxar Technologies. Он успешно отделился от ракеты примерно через 38 минут после старта и в настоящее время находится на пути к геостационарной орбите на высоте 59.7 градусов восточной долготы. Для достижения орбиты используется бортовая электрическая пропульсия. Предполагается, что спутник начнет предоставлять услуги мобильной связи к середине года, если проверки на орбите покажут его исправность.

Заказ на производство Ovzon 3 был размещен в 2018 году. Изначально запуск планировался на ракете SpaceX Falcon Heavy в 2021 году. В 2019 году Ovzon сменила провайдера запуска на Arianespace из-за более выгодного предложения, но пропустила возможность запуска на одной из последних ракет Ariane 5 из-за пандемии и производственных задержек в Maxar.

Миссия Ovzon 3 была возвращена SpaceX в начале 2023 года. Однако задержки в сборке и испытаниях, а также перевод миссии на Falcon 9 привели к тому, что запуск был перенесен на конец 2023 года и в итоге состоялся 3 января 2024 года из-за неблагоприятных погодных условий.

Ovzon была основана в 2006 году и изначально специализировалась на мобильных спутниковых терминалах, а позже начала предоставлять услуги связи, арендуя спутниковую мощность у третьих сторон, таких как Intelsat. Компания предоставляет широкополосные услуги в основном для государственных заказчиков в Америке, Европе, Азии и Африке.

Спутник оснащен пятью управляемыми лучами и программируемым бортовым процессором, который работает как сеть mesh, позволяя удаленным спутниковым терминалам работать независимо от телепорта. Это становится всё более востребованным среди государственных заказчиков, особенно после вторжения России на Украину.

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Запуск Ovzon 3 стал десятым полетом для первой ступени Falcon 9, которая успешно вернулась на землю примерно через восемь минут после старта для дальнейшего повторного использования.