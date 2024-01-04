Аргентинский суд временно приостановил реформу трудового законодательства, предложенную президентом Хавьером Милеи, после протестов профсоюза CGT. Реформа включала меры, ограничивающие права работников

Аргентинский апелляционный суд по трудовым делам остановил реализацию реформы трудового законодательства, инициированной президентом Хавьером Милеи. Это решение призвано противостоять попытке правительства ограничить права работников. Судья Алехандро Судера указал на отсутствие необходимости и срочности в мерах, предложенных президентом, и потребовал их рассмотрения парламентом.

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Инициатива Милеи, введенная в декабре, включала в себя 30 предложений по изменению существующего трудового и жилищного законодательства. Среди спорных мер были продление испытательного срока, сокращение компенсаций и урезание правил по материнскому отпуску. Эти предложения вызвали бурную реакцию со стороны профсоюзов, в частности, CGT (Confederación General del Trabajo de la República Argentina), которые оспорили меры в суде.

Профсоюз CGT особо подчеркнул, что новые меры могут привести к сокращению основных трудовых прав, включая право на забастовку и отпуск по уходу за детьми. Это решение суда стало значительным шагом в защите прав работников.

Аргентина переживает серьезный экономический кризис, с инфляцией, превышающей 160%, и высоким уровнем бедности среди населения. Падение национальной валюты и рост государственного долга дополнительно усугубляют экономическое положение страны.

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В ответ на либеральную экономическую политику Милеи, CGT анонсировала проведение общенациональной забастовки 24 января, напоминая о мощной забастовке в мае 2019 года, которая оказала значительное влияние на страну.