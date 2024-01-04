Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Суд Аргентины приостановил трудовую реформу президента Милеи
Аргентинский суд временно приостановил реформу трудового законодательства, предложенную президентом Хавьером Милеи, после протестов профсоюза CGT. Реформа включала меры, ограничивающие права работников

реклама

Аргентинский апелляционный суд по трудовым делам остановил реализацию реформы трудового законодательства, инициированной президентом Хавьером Милеи. Это решение призвано противостоять попытке правительства ограничить права работников. Судья Алехандро Судера указал на отсутствие необходимости и срочности в мерах, предложенных президентом, и потребовал их рассмотрения парламентом.

реклама

Инициатива Милеи, введенная в декабре, включала в себя 30 предложений по изменению существующего трудового и жилищного законодательства. Среди спорных мер были продление испытательного срока, сокращение компенсаций и урезание правил по материнскому отпуску. Эти предложения вызвали бурную реакцию со стороны профсоюзов, в частности, CGT (Confederación General del Trabajo de la República Argentina), которые оспорили меры в суде.

Профсоюз CGT особо подчеркнул, что новые меры могут привести к сокращению основных трудовых прав, включая право на забастовку и отпуск по уходу за детьми. Это решение суда стало значительным шагом в защите прав работников.

Аргентина переживает серьезный экономический кризис, с инфляцией, превышающей 160%, и высоким уровнем бедности среди населения. Падение национальной валюты и рост государственного долга дополнительно усугубляют экономическое положение страны.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В ответ на либеральную экономическую политику Милеи, CGT анонсировала проведение общенациональной забастовки 24 января, напоминая о мощной забастовке в мае 2019 года, которая оказала значительное влияние на страну.

#новости
Источник: de.rt.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
16
Одну из самых больших в мире плотин построят при помощи 3D-принтера
+
ИИ создал инновационный антибиотик впервые за более чем 60 лет
5
Работа украинских "мастеров" приводит к новым и тяжелым поломкам. если они пытаются починить Leopard
10
Вышло демо Road to Vostok – шутера, название и действие которого предполагает нападение на Россию
4
Китай запустил крупный завод с уникальной технологией производства этанола
5
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
9
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
12
Космический аппарат «Juno» передал на Землю уникальные изображения спутника Юпитера Ио
+
Анонсирован Samsung Galaxy S24, который станет первым смартфоном оснащенным Galaxy AI
2
Согласно утечкам, видеоядро Ryzen 8600G обходит в тестах видеоадаптер Nvidia GeForce GTX 1060
4
Китай возглавит развитие полупроводниковой промышленности, построив 18 новых заводов в 2024 году
8
Изобретён «молекулярный отбойный молоток» для борьбы с раком
+
Станции зарядки Tesla оказались не готовы к появлению Cybertruck
+
Nikkei Asia: Sony, Canon и Nikon нашли способ бороться с распространением поддельных фотографий
1
NVIDIA опубликовала тизер новых видеокарт GeForce
2
Пресса Украины: Киев сам будет решать как далеко ракеты HIMARS полетят в наступившем году
4
«Мальчик и птица» Миядзаки установил рекорд для аниме в России
+
«X» Илона Маска возвращает заголовки новостей в сообщениях пользователей
+
Глобальный запуск POCO M6 Pro 4G назначен на 11 января
+

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
36
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
61
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
33
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
38
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
3
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
1
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

Ашот Жопорван
21:30
бандеровскую подстилку все знают
Рекордное увеличение государственного долга США превышает $34 триллиона
Truth Sееker
21:28
Мы знакомы?
Рекордное увеличение государственного долга США превышает $34 триллиона
Ашот Жопорван
21:27
трусикер тоже будет отловлен и осуждён
Рекордное увеличение государственного долга США превышает $34 триллиона
Павел Рыбчинский
21:25
Разве в 12V-2x6 не исправили проблемы? Интересно, конечно
Der8auer назвал разъем 12VHPWR "мусором", значительно уступающим традиционным 8-пиновым коннекторам
Truth Sееker
21:25
А если РФ этому способствует, что делать будешь? Друзья, оказывается Россия в два раза увеличила вложения в гособлигации США. У них два года назад арестовали 300 миллиардов долларов золотовалютных ре...
Рекордное увеличение государственного долга США превышает $34 триллиона
Ашот Жопорван
21:23
Грабить весь мир это не обслуживание госдолга, это уголовное международное преступление. Все преступники должы быть осуждены и повешены, при невозможности осуществления независмого суда, пиндосам прид...
Рекордное увеличение государственного долга США превышает $34 триллиона
Truth Sееker
21:21
По оценке министра обороны Великобритании Гранта Шэппса от 26 декабря 2023 года, за последние 4 месяца Россия потеряла 20% от всего Черноморского Флота[50]. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%...
Российская ПВО перехватила над Крымом 10 украинских ракет
Truth Sееker
21:21
«Новая-Европа» узнала, как работает пропаганда. Для этого журналисты проанализировали более 3 млн статей пропагандистского агентства РИА Новости Пропаганда — это не всегда только ложь. Она формирует ...
Российская ПВО перехватила над Крымом 10 украинских ракет
Kira625
21:17
О да, я помню, сколько хейта и особенно у геймеров вызвала кнопка "Win" после своего появления, потом конечно научились её отключать. Кстати, еcли майкрософту не хватает любви пользователей, то можно ...
Microsoft впервые с 1994 года внесёт изменения в клавиатуру
San Sanich
21:15
Как сборка выглядит +/- нормально. Единственное что, 3050 очень неоднозначный выбор.
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем