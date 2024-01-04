Государственный долг США достиг рекордной отметки в $34 триллиона, что является значительным увеличением с момента вступления Джо Байдена в должность президента.

В последние дни 2023 года государственный долг Соединенных Штатов достиг исторического максимума, превысив $34 триллиона. Это событие произошло на фоне подготовки Федеральной резервной системы США к изменению курса по процентным ставкам. По данным, опубликованным Министерством финансов США, на 29 декабря 2023 года, объем государственного долга увеличился почти на $1,5 триллиона за один день.

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С момента вступления в должность президента Джо Байдена государственный долг США вырос более чем на $6 триллионов, что составляет прирост на 23%. Этот рост долга стал одним из самых значительных за всю историю страны. Для сравнения, общий долг США превышает долги пяти следующих крупнейших мировых должников вместе взятых, включая Китай, Японию, Великобританию, Францию и Италию.

Согласно отчету Фонда Питера Г. Петерсона, американский государственный долг теперь равен экономической мощи крупнейших мировых экономик, таких как Китай, Германия, Япония, Индия и Великобритания. Отношение долга к ВВП США составляет более 123%, в то время как в Китае этот показатель находится на уровне 83%, а Япония возглавляет мировой список с долей долга в 255% от ВВП.

Расходы на обслуживание госдолга в последнем финансовом году достигли $659 миллиардов, что в два раза больше бюджета России. Предполагается, что в текущем году эти расходы могут возрасти до $750 миллиардов, или более $2 миллиардов ежедневно.

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Президент Байден неоднократно заявлял о снижении государственного долга, однако фактические данные говорят о противоположном. В течение последних двух десятилетий долг США рос стремительно, особенно во времена президентства Барака Обамы и Дональда Трампа.