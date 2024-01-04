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Президент Гарварда Клодин Гей ушла в отставку на фоне скандала с плагиатом
Клодин Гей, первая чернокожая президент Гарвардского университета, ушла в отставку на фоне обвинений в плагиате и конфликта вокруг своей позиции по отношению к Израилю

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Клодин Гей, первая чернокожая президент Гарвардского университета, объявила об уходе с поста. Ее отставка стала результатом серии обвинений в плагиате. Гей, чья президентская карьера в Гарварде стала самой короткой за 388 лет истории университета, провела на этой должности всего шесть месяцев и один день.

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В своем заявлении об отставке Гей не признала свою вину, а обвинила своих противников в расистских нападках. Несмотря на это, ее решение последовало после многочисленных обвинений в плагиате, поднятых консервативным активистом Крисом Руфо. Руфо представил доказательства того, что Гей якобы переписала части своей диссертации 1997 года из работ других ученых.

Обвинения в плагиате усилились после выступления Гей перед Конгрессом США, где она защищала высказывания, воспринятые как враждебные по отношению к Израилю. Это выступление поставило ее в оппозицию как к либералам, так и к консерваторам.

Консервативные эксперты критиковали Гей за то, что она, по их мнению, строила "империю разнообразия" на кампусе, используя офис по вопросам разнообразия, равенства и интеграции. В частности, Гей обвиняли в проведении семинаров по критической расовой теории и переименовании зданий, названных в честь белых мужчин.

Внутреннее расследование Гарварда выявило четыре случая "недостаточного цитирования" в работах Гей, однако университет не стал использовать термин "плагиат". Критики утверждали, что расследование было проведено поспешно и не раскрыло всю полноту ситуации.

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После объявления об отставке Гей, Руфо заявил о своем намерении продолжить борьбу за "цветовую слепоту" и равенство в американских учебных заведениях.

#новости
Источник: de.rt.com
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