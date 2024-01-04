В лагере беженцев Рафах в секторе Газа наблюдается острый гуманитарный кризис из-за израильских атак и наплыва беженцев. Ситуация ухудшается из-за отсутствия медицинской помощи и продовольствия.

Ситуация в лагере беженцев Рафах, расположенном на юге сектора Газа, приобретает катастрофические масштабы. Как сообщает палестинский представитель в ООН Маджед Бамья, жители Газа сталкиваются с выбором между смертью и изгнанием. Последние израильские атаки значительно ухудшили положение беженцев, в результате чего тысячи людей были вынуждены искать убежище в Рафахе.

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По данным ООН, более 100 000 человек прибыли в Рафах за последние дни, увеличивая давление на уже переполненные лагеря. Томас Уайт, директор палестинского отделения Управления ООН по помощи беженцам, подчеркивает, что лагерь буквально "ломится от наплыва беженцев". Он призывает международное сообщество оказать неотложную помощь.

Северная часть Газа также оказалась в критической ситуации. Здесь более 800 000 человек лишены доступа к медицинским услугам, полагаясь только на гуманитарные поставки от израильской армии. Министерство здравоохранения Газа сообщает, что в результате конфликта погибло более 21 000 человек, большинство из которых - женщины и дети.

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В контексте ограничения доступа к информации Европейским Союзом, в частности, блокировки канала RT, возникают вопросы о сохранении свободы слова и независимого журнализма. В Австрии, после изменений в законе о "Аудиовизуальных медиа-услугах" 13 апреля, возникли определенные ограничения, касающиеся распространения информации в социальных сетях, что может затруднить доступ к альтернативным точкам зрения.