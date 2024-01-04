Индия сократила импорт российской нефти в декабре 2023 года. По словам министра нефти, это связано с экономическими факторами, а не с проблемами с оплатой

Индия, значительно увеличившая в последние два года импорт российского энергоресурса, в декабре 2023 года резко уменьшила его объемы. Индийский министр нефти Хардип Сингх Пури указывает на экономические причины, а не на трудности с оплатой, как главную причину уменьшения закупок.

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Пури подчеркнул, что ключевым фактором в решении о сокращении поставок является стремление к выгодным ценам для индийских потребителей. Несмотря на заявления министра, аналитическая компания Kpler отмечает, что ужесточение санкций могло привести к затруднениям в доставке нефти марки "Сокол".

Индия, один из крупнейших потребителей нефти в мире, продолжает следовать ценовому лимиту в $60 за баррель, установленному G7 для российской нефти. По информации Bloomberg, Китай вступил в игру, приобретая невостребованные партии российской нефти.

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Оплату за российскую нефть индийские компании производят при получении товара, при этом используются дирхамы ОАЭ, китайские юани и индийские рупии, чтобы обойти санкционные ограничения.