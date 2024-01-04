Российская модная марка LIMÉ демонстрирует значительный рост и успех, превосходя зарубежные бренды, такие как ZARA, после их ухода с российского рынка.

В 2023 году российская сеть одежды LIMÉ добилась неожиданного успеха, превзойдя популярность и доходы мирового бренда ZARA в России. Этот рывок стал возможен после ухода западных компаний с российского рынка. LIMÉ, существующая уже 15 лет, резко увеличила свои продажи, особенно в Москве, где доходы одного магазина превысили 100 миллионов рублей в месяц.

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Компания Дмитрия Хохлова, основанная в 2008 году, сделала ставку на расширение: от небольших магазинов к крупным торговым точкам, предлагающим одежду для всей семьи. Сейчас у LIMÉ 59 собственных и 33 франшизных магазина. Бренд занял помещения, оставшиеся после ухода таких гигантов как ZARA и Nike.

Секрет успеха LIMÉ в быстром обновлении коллекций и сочетании мировых трендов с уникальными дизайнами. Это позволило бренду занять освободившуюся нишу на рынке.

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Сегодня LIMÉ активно расширяется за пределы России, открывая филиалы в Казахстане, Беларуси, Армении и даже в ОАЭ.