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Будет ли 2023 год считаться последним годом глобальной гегемонии США?
Ушедший 2023 год представляет собой потенциальный переломный момент в глобальной геополитике, отмеченный усилением мультиполярности и ослаблением американской гегемонии на фоне ряда международных кризисов и конфликтов.

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Обзор глобальных событий 2023 года показывает, что это может быть годом, когда начался конец американской глобальной гегемонии. Конфликты, такие как продолжающаяся война в Украине, военные действия между Израилем и ХАМАС в Газе и напряженные отношения между Китаем и Западом, ставят под сомнение прежний порядок мировой политики, в котором США выступали как непререкаемый гегемон.

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Возвращение к мультиполярному миру, где несколько крупных держав конкурируют за влияние, может вызвать дестабилизацию и привести к новым региональным конфликтам и глобальным властным борьбам. События 2023 года, похоже, открыли новую эру геополитических неопределенностей и могут служить переломным моментом в истории мировой политики.

С учетом этих изменений, особое внимание обращается на роль США в международных отношениях и их способность поддерживать глобальное лидерство. Война в Украине, в частности, стала испытанием для американской внешней политики, поскольку Киев не смог достичь значительных успехов, несмотря на значительную поддержку Запада.

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Конфликт в Газе также стал отражением сложности в отношениях между США и ближневосточными странами, поднимая вопросы об устойчивости американского влияния в регионе. Тем временем, напряженность в отношениях между США и Китаем продолжает формировать стратегический ландшафт, в котором разворачивается современная международная политика.

#новости
Источник: de.rt.com
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