Израильский министр финансов Бецалель Смотрич вызвал международное возмущение, предложив переселить палестинцев из сектора Газа и заселить его израильтянами

Израильский министр финансов Бецалель Смотрич спровоцировал острую критику своими заявлениями о возможной депортации палестинцев из сектора Газа и последующей реоккупации этой территории Израилем. Палестинский президент Махмуд Аббас заявил, что никакие попытки выселения не будут допущены.

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В интервью израильскому армейскому радио Смотрич, представляющий ультраправую религиозную партию "Религиозный сионизм", выразил мысль о том, что большинство арабов-палестинцев в секторе Газа должны быть перемещены в другие страны. Смотрич утверждает, что такие радикальные меры необходимы для обеспечения безопасности Израиля и предотвращения атак со стороны ХАМАС.

Смотрич предложил разработать международный план переселения палестинцев, заявив: "Будет иммиграция, и мы будем жить в секторе Газа". По его мнению, большинство израильтян поддержали бы такое решение, видя в нем возможность превращения "пустыни в цветущий оазис".

Однако такие заявления вызвали негодование как внутри, так и за пределами Израиля. По информации телеканала Al Jazeera, представители ХАМАС назвали идею Смотрича "военным преступлением". Они также призвали международное сообщество и ООН предпринять меры для прекращения нарушений Израилем прав палестинцев.

По данным ООН, в результате военной операции израильской армии, начатой в ответ на события 7 октября, около 1,9 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа.

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В ответ на слова Смотрича Хусейн аль-Шейх, генеральный секретарь Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины, заявил, что намерения Израиля восстановить контроль над коридором Филадельфия и переходом Рафах являются попыткой полностью восстановить оккупацию и уничтожить договоренности с Египтом.