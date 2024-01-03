Экономика Еврозоны в 2024 году, по прогнозам экспертов, покажет лишь скромный рост в 0,6 процента

Согласно последнему опросу, опубликованному в Financial Times, ведущие экономисты ожидают лишь незначительный рост экономики Еврозоны в следующем году. Прогнозируемый уровень роста составляет всего 0,6%, что значительно меньше, чем предвидели аналитики Европейского Центрального Банка и Международного Валютного Фонда, которые предсказывали 0,8% и 1,2% соответственно.

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Большинство опрошенных специалистов выразили опасения по поводу того, что экономика Еврозоны может уйти в рецессию. Они предсказывают, что рост зарплат в регионе составит примерно 4% в 2024 году, в то время как инфляция, по их оценкам, может достигнуть 2,5% и более.

Согласно прогнозам, уровень безработицы в Еврозоне, который находится на исторически низком уровне в 6,5%, может подняться до 6,9% к концу 2024 года. Это увеличение может стать результатом экономических трудностей и усиления глобальных рисков.

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Экономический прогноз осложняется потенциальными мировыми вызовами, включая повышение процентных ставок, нестабильность на мировом энергетическом рынке и геополитические неопределенности. Особую озабоченность вызывает вероятность возвращения Дональда Трампа в качестве президента США, а также развитие военного конфликта между Украиной и Россией.