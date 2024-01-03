Верховный суд Израиля отменил ключевой элемент судебной реформы Нетаньяху, что может вызвать политический кризис.

Израильский Верховный суд отменил спорный закон, предложенный правительством Биньямина Нетаньяху, который ограничивал полномочия суда. Это решение последовало после длительных протестов по всей стране.

реклама

Закон, ставший частью широкомасштабной судебной реформы, инициированной Нетаньяху и его коалицией из религиозных и националистических партий, вызвал глубокое разделение в израильском обществе и международные опасения по поводу демократического характера страны.

Согласно Reuters, решение суда может поставить под угрозу стабильность коалиционного правительства, созданного для борьбы с ХАМАС. В состав правительства входят как ярые противники судебной реформы, такие как центрист Бенни Ганц и министр обороны Йоав Галант, так и сторонники реформы, включая министра финансов Бецалеля Смотрича.

Изменение, которое представили на рассмотрение суда, отменяло один из инструментов, позволяющих Верховному суду отменять решения правительства и министров, но не все. Это изменение лишало суд возможности объявлять решения правительства "несоответствующими".

Двенадцать из пятнадцати судей решили, что у суда есть полномочия отменять законы, аналогичные конституции. Меньшинство из восьми судей решило объявить этот конкретный закон недействительным, так как он, по мнению суда, наносит "серьезный и беспрецедентный ущерб основным характеристикам Израиля как демократического государства".

Лидер оппозиции Яир Лапид приветствовал решение суда, отметив, что оно завершает "трудный год споров, раздирающих нас изнутри".

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Верховный суд в своем решении указал, что изменение полностью устраняет возможность судебного контроля за адекватностью решений правительства.