Дмитрий Медведев осудил Владимира Зеленского после артиллерийского обстрела Белгорода, заявив, что российские войска атакуют только военные объекты, в отличие от украинских сил. Событие вызвало реакцию как в России, так и на международной арене

Бывший президент России Дмитрий Медведев резко осудил украинского президента Владимира Зеленского после артиллерийского обстрела российского города Белгород. Медведев, который ныне является заместителем председателя Совета безопасности России, назвал Зеленского "подонком", желающим уничтожить свой народ.

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Обстрел Белгорода произошёл в субботу и привёл к гибели 24 человек и ранению 108, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В своём посте в социальной сети ВКонтакте Медведев утверждал, что террористическая атака на Белгород и гибель российских граждан является преступлением, совершенным украинскими "бандеровскими негодяями". Он добавил, что Зеленский, возможно, мечтает о том, чтобы российские войска превратили центр Киева в "что-то вроде Газы".

В ответ на это официальный представитель ООН осудил украинскую атаку как нарушение гуманитарного права, согласно сообщению РИА Новости. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила, что за террористическим актом стоит Великобритания, при этом ответственность несут также США и ЕС.

Представители украинского Минобороны заявили, что их вооруженные силы атаковали исключительно военные объекты, а разрушение гражданской инфраструктуры вызвано "неэффективной работой российской ПВО".

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Медведев в своём посте также отметил, что российская армия нанесла значительный ущерб военной и другой инфраструктуре "нацистского режима" накануне атаки.