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Mirakl
Лидер оппозиции Южной Кореи Ли Дже-мён подвергся нападению в Бусане
Ли Дже-мён, лидер оппозиции Южной Кореи, был ранен в шею ножом во время визита на строительство нового аэропорта в Бусане. Нападавший был задержан, а Ли госпитализирован

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Ли Дже-мён, лидер оппозиции и один из ведущих политиков Южной Кореи, был ранен во время посещения строящегося нового аэропорта в Бусане. Нападавший вонзил нож в шею политика, когда тот общался с журналистами после осмотра строительной площадки.

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Инцидент произошел во время пресс-тура по стройке нового аэропорта Гадокдо, расположенного на полуострове недалеко от портового города Бусан. На месте происшествия находились представители СМИ, которые зафиксировали момент нападения. Неизвестный мужчина вырвался из толпы и ударил Ли ножом в область шеи, после чего сам упал на землю. Нападавший был немедленно задержан.

По словам представителей Демократической партии Солидарности, Ли оставался в сознании после нападения и был экстренно госпитализирован. Сообщается, что у него рана в шее шириной один сантиметр. Пресс-секретарь партии Квон Чхиль-сон объяснил, что пострадавшего перевезли в Национальную университетскую больницу Сеула.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выразил глубокую озабоченность по поводу безопасности Ли и осудил нападение. Ли Дже-мён, бывший губернатор провинции, был соперником Юна на президентских выборах в марте 2022 года и лишь незначительно уступил ему. В настоящее время Ли готовит свою партию к парламентским выборам в апреле и считается перспективным кандидатом на президентские выборы 2027 года.

#новости
Источник: de.rt.com
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