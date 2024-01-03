Ожидается, что эти документы будут опубликованы в ближайшее время. Клинтон ранее опровергал свое участие в преступлениях Эпштейна

По данным телеканала ABC News, имя бывшего президента США Билла Клинтона фигурирует более 50 раз в судебных документах, связанных с делом Джеффри Эпштейна, известного сексуального преступника. Ожидается, что эти документы будут обнародованы в ближайшее время.

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В документах, полученных из гражданского иска Вирджинии Джаффре против бывшей подруги Эпштейна Гилейн Максвелл, Клинтон упоминается как "John Doe 36". Джаффре утверждала, что стала жертвой сексуального насилия со стороны Эпштейна и Максвелл. По словам Джаффре, она видела Клинтона на острове Литл Сент-Джеймс, где, по некоторым данным, происходили наиболее тяжкие преступления Эпштейна.

Клинтон, согласно данным СМИ, минимум 26 раз летал на борту самолета Эпштейна, известного как "Лолита Экспресс", и в некоторых случаях без сопровождения охраны. В 2019 году Клинтон заявил, что он никогда не был на острове и не знал о преступлениях Эпштейна. Тем не менее, по данным полетных журналов, он совершил четыре поездки на "Лолита Экспресс", но отрицал посещение острова.

Джеффри Эпштейн был осужден в 2008 году за вербовку несовершеннолетних в целях проституции и вновь арестован в 2019 году по обвинениям в сексуальном насилии над десятками несовершеннолетних девушек, включая Джаффре. Он был найден мертвым в своей камере в августе 2019 года, официально его смерть признана самоубийством.

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Гилейн Максвелл была осуждена в 2022 году на 20 лет тюремного заключения за соблазнение несовершеннолетних и торговлю несовершеннолетними девушками.