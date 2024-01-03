Как заявил министр энергетики Азербайджана, поставки газа в ЕС достигли 11,8 млрд кубических метров, что на 3,5% превышает показатели предыдущего года

Азербайджан значительно нарастил объемы поставок природного газа в страны Европейского Союза в 2023 году, компенсируя уменьшение поставок из России в связи с европейскими санкциями. Как заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, поставки газа в ЕС достигли 11,8 млрд кубических метров, что на 3,5% превышает показатели предыдущего года.

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Азербайджан, обладающий значительными ресурсами газа, активно работает над увеличением добычи и экспорта газа, уделяя внимание европейскому рынку в контексте поиска ЕС альтернативных источников энергии. Основными получателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария, Румыния и Венгрия.

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В планах Баку - удвоение поставок газа в Европу к 2027 году, для чего предполагается расширение добычи на таких месторождениях, как Умид и Апшерон, расположенных в Каспийском море. Однако для реализации этих амбициозных планов требуется заключение долгосрочных контрактов с европейскими странами, переговоры по которым продолжаются.