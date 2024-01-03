Несмотря на напряженность на границе между Израилем и Ливаном и продолжающиеся столкновения в секторе Газа

Авианосец США "USS Gerald R. Ford" покидает восточное Средиземное море, возвращаясь в свой родной порт. Как сообщило американское военное командование, этот шаг был предпринят после окончания миссии по "сдерживанию" в регионе. Напряженность на границе между Израилем и Ливаном, а также продолжающиеся столкновения в секторе Газа остаются факторами нестабильности в регионе.

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Военно-морские силы США заявили о продолжении работы с союзниками и партнерами для укрепления морской безопасности в регионе, несмотря на вывод корабля.

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Недавно произошел вооруженный инцидент на границе между Израилем и Ливаном, в результате которого пострадали пять резервистов израильской армии. Израильские военные сообщили об атаке на группу, пытавшуюся запустить дроны в сторону Израиля. В ответ на это израильская армия нанесла удары по дому в ливанском пограничном городе.