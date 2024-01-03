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Мадуро осудил решение Аргентины не присоединяться к БРИКС
Николас Мадуро критикует решение нового президента Аргентины Хавьера Милеи отказаться от участия в БРИКС, называя его "глупым"

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро высказался против решения аргентинского президента Хавьера Милеи не присоединяться к группе БРИКС. Мадуро считает этот шаг "неразумным", отметив, что он откатывает Аргентину назад и делает ее подчиненной "мировому унитарному империализму". Это заявление последовало за формальным отказом Аргентины от членства в БРИКС, что стало отходом от планов его предшественника Альберто Фернандеса.

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В свою очередь Мадуро выразил уверенность в скором включении Венесуэлы в состав БРИКС в качестве полноправного члена на грядущем саммите в России в октябре 2024 года. Он подчеркнул, что цели БРИКС согласуются с направлением Венесуэлы, а членство в организации поможет стране в привлечении инвестиций и расширении торговых горизонтов.

В 2024 году Россия берет на себя роль председателя в БРИКС и заявила о намерении облегчить включение новых партнеров в группу. Владимир Путин, президент России, сообщил, что около 30 стран заинтересованы в участии в БРИКС. В планах - разработка новой категории партнерских стран в составе БРИКС.

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Согласно последним данным Международного валютного фонда, БРИКС с расширенным составом теперь влияет на 36% мирового ВВП, опережая G7.

#новости
Источник: de.rt.com
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