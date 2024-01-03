Дональд Трамп обжалует свое исключение из предварительных президентских выборов в штате Мэйн, утверждая предвзятость избирательного комиссара

В ответ на исключение из списка кандидатов на республиканских предварительных выборах в Мэйне, Дональд Трамп, бывший глава Белого дома, инициировал судебный процесс. Его юридическая команда подала иск в Верховный суд Мэйна, настаивая на отмене решения избирательного комиссара Шенны Беллоуз из Демократической партии, обвиняя ее в предвзятости и необоснованных действиях. Ранее Беллоуз объяснила свое решение участием Трампа в событиях у Капитолия, ссылаясь на соответствующий пункт 14-й поправки Конституции.

реклама

Также Верховный суд Колорадо принял похожее решение по Трампу, но приостановил его исполнение до рассмотрения возможных апелляций. Ожидается, что Верховный суд США вскоре выскажется по решению суда Колорадо и, возможно, по делу Мэйна.

Попытки исключить Трампа из предвыборной гонки были предприняты в нескольких штатах. В Мичигане и Миннесоте такие инициативы не увенчались успехом, в то время как в Орегоне процедура продолжается. В Калифорнии избирательный комиссар отклонил предложение исключить Трампа, несмотря на давление со стороны членов Демократической партии.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Трамп остается в числе главных претендентов на кандидатуру от Республиканской партии в преддверии президентских выборов. Соревнование начнется 15 января в штате Айова, а в Мэйне и Колорадо предварительные выборы запланированы на 5 марта. Противником Трампа на выборах в ноябре 2024 года предположительно выступит действующий президент от Демократической партии, Джо Байден.