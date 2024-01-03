В Бейруте в результате взрыва, предположительно вызванного израильской дрон-атакой, погиб Салех аль-Арури, вице-председатель ХАМАС

В столице Ливана, Бейруте, произошел мощный взрыв, в результате которого погиб Салех аль-Арури, сооснователь вооруженного отделения ХАМАС и его заместитель по политическим вопросам. Согласно отчетам полиции, инцидент произошел в южной части города, где преобладают силы шиитской милиции Хезболла. Ливанские государственные СМИ указывают, что причиной взрыва стал удар израильского беспилотника по зданию ХАМАС. Ливанское национальное новостное агентство сообщает о шести погибших в результате этой атаки.

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Аль-Арури был ключевой фигурой в создании бригад Аль-Кассам, военного крыла ХАМАС, и играл важную роль в планировании атак против Израиля в районе Западного берега. После длительного заключения в израильских тюрьмах (почти два десятилетия), он был освобожден в 2010 году с условием эмиграции, после чего проживал в Ливане. В 2017 году он стал заместителем Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС, заняв тем самым вторую по значимости позицию в организации. Было запланировано, что на следующий день после нападения Арури должен был встретиться с Хасаном Насраллой, лидером Хезболлы.

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Премьер-министр Ливана Наджиб Микати осудил инцидент, назвав его "израильским агрессивным актом", и выразил опасения, что это событие может привести к новому этапу противостояния между Ливаном и Израилем. Ответа от израильской военной стороны на эти обвинения на данный момент не последовало.