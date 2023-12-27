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В Германии окончены времена дешевой энергии
Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер предупреждает о сохранении высоких цен на электроэнергию для потребителей на длительный срок.

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Клаус Мюллер, руководитель Федерального сетевого агентства Германии, предупреждает о продолжающемся высоком уровне цен на электроэнергию для немецких потребителей. Он указывает, что, несмотря на недавнее снижение оптовых цен, текущие расценки остаются значительно выше, чем до последних событий на международной арене.

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Мюллер подчеркивает конец эры низких цен на энергоресурсы, особенно в контексте продолжающегося использования ископаемого топлива. Он также обсуждает последствия решения немецкого правительства о сокращении субсидий на электрические сети, что приведет к увеличению расходов для обычных семей на 120 евро в год.

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Это заявление Мюллера отражает более широкие тенденции в энергетической политике Европы, где страны сталкиваются с необходимостью снижения зависимости от традиционных источников энергии и перехода к более устойчивым и возобновляемым источникам. Такие изменения могут привести к краткосрочному увеличению цен, но ожидается, что в долгосрочной перспективе они обеспечат более стабильное и экологически чистое энергоснабжение.

#новости
Источник: nius.de
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