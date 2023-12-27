Россия достигла исторического рекорда в экспорте зерна, отправив 30,8 миллиона тонн на мировой рынок с начала июля, в том числе 23,7 миллиона тонн пшеницы.

Россия демонстрирует значительный рост в сфере экспорта зерновых, достигнув рекордных показателей. Согласно заявлению Эдуарда Зернина, председателя Российского союза экспортеров зерна, с начала июля текущего аграрного года страна отправила на мировые рынки 30,8 миллиона тонн зерновых, из которых 23,7 миллиона тонн приходится на пшеницу. Это значительное увеличение по сравнению с предыдущим годом, несмотря на сложности в финансовом и логистическом обеспечении.

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Успешный экспорт зерна из России стал возможным благодаря эффективно налаженным каналам поставок и доверию мировых импортеров, которые не отреагировали на международные санкции и торговые ограничения. Отдельно стоит отметить рост интереса к российскому зерну со стороны таких стран, как Индонезия и Бангладеш. Индонезия в текущем году импортировала 892 тысячи тонн российской пшеницы, в то время как в предыдущем году не закупала российское зерно вообще. Бангладеш увеличил закупки до 1,7 миллиона тонн, что на миллион тонн больше, чем в прошлом аграрном году.

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Эти данные подтверждают роль России как одного из ключевых игроков на мировом зерновом рынке. Снижение мировых цен на пшеницу с прошлогодних пиков также связывают с увеличением российских поставок. Экспорт российского зерна оказался важным фактором в борьбе с глобальной продовольственной нехваткой и стабилизации цен на продовольствие.